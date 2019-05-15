В Екатеринбурге полиция вновь начала задерживать выступающих против строительства храма

В Екатеринбурге полиция вновь начала задерживать местных жителей, выступающих против строительства храма Святой Екатерины в сквере у Театра Драмы, сообщает Znak.com.

По данным издания, людей задерживают группами по 4-5 человек и отводят в автозак под предлогом проверки документов. Как сообщает корреспондент «Новой газеты»на данный момент задержаны как минимум семь человек, у них, по информации очевидцев, были обнаружены кусачки и газовые баллоны. У одного из задержанных в рюкзаке находилась бейсбольная бита.

Фото: Иван Жилин/ «Новая газета»

Ранее сегодня в сквере была задержана девушка, приковавшая себя к дереву велосипедным замком. Чтобы отцепить замок пришлось вызывать сотрудников МЧС.

В сквере, где планируется построить храм Святой Екатерины, вновь собираются люди. Сейчас здесь находятся около 200 человек. Утром охрана «Русской медной компании» установила на месте стройки новый глухой забор. Он закреплен на вкопанных в землю сваях.

Фото: Иван Жилин/ «Новая газета»

Напомним, 13 и 14 мая в Екатеринбурге прошли акции против строительства собора Святой Екатерины. Несколько тысяч участников выступили против вырубки сквера на месте работ.

Во время мероприятия 14 мая между протестующими и силовиками произошли столкновения. Трех человек после акции госпитализировали с различными травмами. Всего на акции защитников сквера полиция задержала трех человек по подозрению в нарушении правил дорожного движения пешеходом (ст.12.29 КоАП) и 26 человек — по подозрению в мелком хулиганстве.

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга уже арестовал активистов Сергея Тимофеева и Леонида Яковлева на 5 и 7 суток соотвественно.