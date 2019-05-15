Обвинение запросило 15,5 лет колонии строгого режима для полковника Захарченко

Государственный обвинитель Милана Дигаева во время прений сторон в Пресненском суде Москвы попросила приговорить полковника Дмитрия Захарченко к 15,5 годам колонии строгого режима по обвинению во взяточничестве, сообщает РИА Новости.

Помимо этого, гособвинитель попросила оштрафовать Захарченко на более чем 494,9 млн рублей. Также она потребовала лишить его наград, медалей и звания полковника.

Захарченко арестовали в 2016 году по обвинению в получении двух крупных взяток. Во время обыска в квартире полковника обнаружили около 2 млн евро, 120 млн долларов и 374 млн рублей наличными. Захарченко вменили получение взяток (ч. 6 ст. 290 УК) и воспрепятствование осуществлению правосудия (ч. 3 ст. 294 УК). В декабре 2017 года суд конфисковал у Захарченко почти 9 млрд рублей.

В конце апреля суд приговорил отца Захарченко Виктора к четырем годам колонии общего режима и штрафу в 800 тысяч рублей по делу о растрате. До этого 460 млн рублей, изъятые у близких Дмитрия Захарченко, были обращены в доход государства.