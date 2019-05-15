На Льва Пономарева составили протокол из-за схода «В защиту нового поколения» у здания ФСБ

В Красносельском отделе полиции в Москве на главу движения «За права человека» Льва Пономарева составили протокол о повторном нарушении правил акции (ч. 8 ст. 20.2 КоАП) из-за схода «В защиту нового поколения» у здания ФСБ 13 мая. Об этом сообщает «ОВД-Инфо» со ссылкой на общественную защитницу Ирину Яценко.

По ее словам, протокол расценивает его нарушение как создание помех транспорту и пешеходам во время акции (ч.3 ст. 20.2 КоАП), но из-за вступившего в силу другого административного дела его квалифицировали по другой части статьи.

Речь идет о штрафе Пономарева за одиночные пикеты в поддержку фигуранток дела «Нового величия». В декабре правозащитника арестовали из-за призывов в фейсбуке присоединиться к акции за прекращение уголовных дел «Сети» (организация признана террористической и запрещена в России) и «Нового величия».

13 мая у здания ФСБ на Лубянке прошел несогласованный сход против пыток и преследования фигурантов этих уголовных дел. Суды по ним сейчас идут в Москве, Пензе и Санкт-Петербурге. Во время акции и после нее полиция задержала 13 человек, на некоторых из них составили протоколы за нарушение правил проведения мероприятия.

Задержанных Октябрину Звягину и активистку «Левого сопротивления» Дарью Полюдову Мещанский суд Москвы арестовал на 5 суток за повторное нарушение порядка проведения митинга. По этой же статье суд оштрафовал на 150 тысяч рублей Виктора Капитова, сообщает «МБХ медиа» со ссылкой на адвоката Олега Еланчика.

Десятерых фигурантов дела «Сети» обвиняют в участии в террористическом сообществе (ч. 2 ст. 205.4 УК). Следствие считает, что участники организации планировали серию терактов для поднятия вооруженного мятежа и смены государственного строя. Признавшего вину Игоря Шишкина уже приговорили к 3,5 годам лишения свободы.

По делу «Нового величия» проходят восемь фигурантов по обвинению в создании экстремистского сообщества и участии в нем (ч. 1 и 2 ст. 282.1 УК). Двоих из них приговорили к 2,5 годам колонии и 1,5 годам условного срока. Некоторые фигуранты этих дел жаловались на пытки со стороны силовиков.