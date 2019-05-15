Экспертиза не нашла признаков отравления журналиста Сергея Доренко

Полиция на основании результатов судебно-химической экспертизы разрешила выдать семье тело журналиста Сергея Доренко, скончавшегося 9 мая. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Причиной смерти Доренко, согласно заключению медиков, стал разрыв аневризмы грудной аорты.

Прощание с главным редактором «Говорит Москва» состоится на Троекуровском кладбище в пятницу, 17 мая в 11:00.

После этого тело Доренко будет кремировано.

Читайте также Доренко и грифы Маркеса. Случай из жизни

Церемония прощания с журналистом, назначенная на 12 мая, была перенесена после того, как дочери Доренко от первого брака поставили под сомнение выводы экспертов о причинах его смерти. Они утверждали, что журналист мог быть отравлен, из-за чего полиция запретила выдавать тело его нынешней жене и назначила дополнительную экспертизу.

Напомним, Сергей Доренко ушел из жизни вечером 9 мая. Ему стало плохо во время поездки на мотоцикле по центру Москвы, он умер не приходя в сознание. Сергею Доренко было 59 лет.