В Госдуме предложили запретить СМИ распространять информацию, способствующую введению санкций
В Госдуму внесли законопроект, которым предлагается запретить сбор, передачу и распространение информации, способствующей введению политических или экономических санкций в отношении России. Документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.
Автор инициативы, первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов предлагает наказывать не только за публикацию информации, способствующей введению санкций, но и за сообщения об их нарушении. При этом речь идет не только о публикациях в СМИ, но и об информации в Интернете.
«Ожидается, что указанные меры изменят парадигму информационного взаимодействия: бесконтрольная передача информации зарубежным контрагентам сменится на режим дозированного предоставления только необходимой и безвредной информации», — считает парламентарий.
Одновременно Емельянов внес поправки в Уголовный кодекс, которыми вводится новая статья 281.1 «Содействие антироссийским санкциям». Она предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от одного года до пяти лет. Также парламентарий предложил ввести уголовную ответственность за клевету, если она «послужила одним из оснований для принятия антироссийских санкций».
Напомним, в мае прошлого года в Госдуме предлагали ввести уголовную ответственность за пособничество другим государствам в принятии антироссийских санкций. Преступлением предлагали считать предоставление иностранцам «рекомендаций» или передачу им «сведений», которые привели или могли бы привести к введению антироссийских санкций. Тогда документ прошел первое чтение, однако так и не был принят.
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