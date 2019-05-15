РБК: Генпрокуратура и ФСБ нашли нарушения в работе Росавиации

Генпрокуратура и ФСБ по итогам совместной проверки обнаружили нарушения в работе Росавиации. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник.

По словам собеседника издания, проверка выявила, что более чем на 400 самолетах вносились изменения типовой конструкции без проведения необходимых исследований и выполнения сертификационных работ. Отмечается, что Росавиация не приняла меры в отношении девяти предприятий, которые находились в «ненадлежащем финансово-экономическом состоянии», а также в отношении более 80 несертифицированных агентством авиастанций, которые работают с регистрацией на Бермудах.

Кроме того, проверка определила, что замглавы Росавиации Андрей Беляков получил диплом Санкт-Петербургского госуниверситета гражданской авиации без сдачи зачетов и экзаменов по пяти предметам, пишет РБК.

По словам источника, начальник одного из управлений Росавиации Валерий Кудинов сотрудничал с компанией своего сына, хотя это считается конфликтом интересов. Кудинов незаконно подтверждал летную годность судов, состояние которых не позволяло выдать такие документы, утверждают собеседники РБК. Сообщается, что Генпрокуратура также нашла его подписи на сертификатах техобслуживания самолетов, при проверке которых Кудинов на самом деле не присутствовал.

Источник РБК утверждает, что по крайней мере в одном случае для проведения сертификации Кудинов привлек неуполномоченное юридическое лицо: «По сути, выполнение госфункций чиновник переложил на коммерческую организацию, с которой эксплуатант был вынужден заключить договор на 1,1 млн рублей».

В пресс-службе Росавации РБК ответили, что по всем замечаниям агентство подготовило для Генпрокуратуры отчеты. Проверка проводилась до катастрофы лайнера Superjet-100 в Шереметьево, подчеркивает РБК.

Напомним, в апреле Мещанский районный суд Москвы арестовал сотрудника Росавиации и главу коллегии адвокатов по делу о крупном хищении у агентства (ч. 4 ст. 159 УК). Следствие считает, что в 2008 году входящее в Росавиацию предприятие заключило с коллегией договор на оказание адвокатских услуг по завышенной цене и продлевало его до 2018 года. В результате коллегия незаконно получила более миллиарда рублей.