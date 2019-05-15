Роскомнадзор создаст реестр источников фейковых новостей

Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что ведомство намерено создать на своем сайте публичный реестр источников и авторов недостоверных информационных сообщений. Об этом сообщает ТАСС.

«Народ должен знать своих героев», — сказал Жаров в ходе медиафорума в Сочи. В список попадут издания и блогеры, которых официально признали виновными в публикации таких новостей или оскорблении власти.

Глава Роскомнадзора также пообещал, что «ни один честный журналист не пострадает» из-за реализации законов о фейковых новостях и явном неуважении власти, передает «Комсомольская правда».

Напомним, что 29 марта в России вступили в силу законы о запрете распространения фейковых новостей и оскорбления представителейвласти в СМИ и интернете. В первом случае нарушениями признается информация, которая несет «угрозу причинения вреда жизни или здоровью граждан, нарушения общественного порядка, создания помех работе систем стратегически важной инфраструктуры». Оскорбляющими власть считаются материалы «в неприличной форме» отзывающиеся об обществе, государстве, государственных символах, Конституции и органах государственной власти.