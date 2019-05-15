Мэр Красноярска отказался от идеи построить храм на месте городского сквера

Мэр Красноярска Сергей Еремин отказался от строительства храма на территории сквера, расположенного на границах улиц Баумана и проспекта Свободный, сообщается на сайте администрации.

В красноярской мэрии объяснили свое решение желанием сохранить зеленые насаждения. Ранее на слушаниях 480 жителей Красноярска проголосовали против строительства храма на месте сквера, 280 человек это одобрили.

Постановление о переносе места для нового собора было подписано в Красноярске на фоне протестов в Екатеринбурге. В течение трех дней там продолжаются столкновения сторонников и противников размещения храма на месте сквера у Театра Драмы.

14 мая полиция задержала трех защитников сквера по подозрению в нарушении правил дорожного движения пешеходом (ст. 12.29 КоАП) и 26 человек — по подозрению в мелком хулиганстве (ст. 20.1 КоАП). Двух активистов арестовали на пять и семь суток.

На следующий день задержания продолжились. Охрана установила на месте стройки новый глухой забор на месте временного, который накануне сломали и выбросили в реку протестующие. На платформе Change.org появилась петиция в защиту сквера, которую подписали более 48 тысяч человек.