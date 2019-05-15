В Париже подписали «Крайстчерчский призыв» о противодействии экстремизму в интернете после теракта в Новой Зеландии

В Елисейском дворце в Париже приняли «Крайстчерчский призыв» —документ, названный в честь города в Новой Зеландии, где два месяца назад террорист устроил стрельбу в мечетях, убив 51 человек. «Стрелок» транслировал теракт в прямом эфире через Facebook Live.

Компанию Facebook после этого много критиковали за «неповоротливость»: террорист оставался в прямом эфире 17 минут, а потом, как напомнила в сегодняшнем интервью Le Monde премьер Новой Зеландии Джансинда Ардерн, видео «в течение первых 24 часов каждую секунду публиковалось в YouTube». Массовое убийство увидели миллионы людей.

Сегодня в Париже «Крайстчерчский призыв», под «патронажем» президента Франции Эмманюэля Макрона и премьер-министра Новой Зеландии Джансинды Ардерн, подписали представители еще семи государств (Великобритания, Канада, Ирландия, Норвегия, Индонезия, Иордания, Сенегал), председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и руководители ведущих интернет-компаний (Facebook, Google, Microsoft, Twitter, Youtube, Daily Motion, Amazon, Qwant).

После подписания Елисейский дворец распространил коммюнике, в котором говорится, что «Крайстчерчский призыв» — это «план действий, который обязывает правительства, международные организации и интернет-игроков принять ряд мер». Стороны призвали:

разработать инструменты для предотвращения загрузки насильственного террористического и экстремистского контента;

бороться с причинами насильственного экстремизма;

повышать транспарентность при обнаружении и удалении контента;

гарантировать, что алгоритмы, разработанные и используемые компаниями, не направляют пользователей на экстремистский контент.

«Мы можем гордиться тем, что мы начали сегодня, приняв “Крайстчерчский призыв”. Мы приняли конкретные меры для того, чтобы помешать повторению драмы, подобной той, что произошла [15 марта 2019-го] в Крайстчерче», — заявила премьер Новой Зеландии Джансинда Ардерн.

Впрочем, о «конкретных мерах» говорить еще рано. Пока речь, судя по тексту и заявлениям сторон, идет только об очередной декларации о намерениях. Единственную конкретную меру анонсировала в день встречи компания Facebook, с руководителем которой Марком Цукербергом президент Макрон специально встречался на минувшей неделе.

Компания объявила, что меняет правила пользования сервисом Facebook Live. Теперь, «начиная с первого раза», тем пользователям, которые «нарушают наши самые серьезные правила, будет запрещено использовать (этот сервис) в течение определенного периода времени — например, на 30 дней».

В том же самом заявлении компания фактически признала, что для разработки более серьезных мер борьбы с террористическим и экстремистским контентом еще далеко — в лучшем случае. Но уже сейчас интернет-гигант решил выделить целых «7,5 млн долларов США в новые исследовательские партнерства с ведущими учеными из трех университетов», которые «призваны улучшить технологию анализа изображений и видео».

О том, что «Крайстчерчский призыв» — это только первый шаг с неопределенной перспективой, говорит и число государств, которые пока к нему присоединились. Тем не менее, уже сейчас по случаю новой инициативы организаторы создали специальный сайт. Кроме того, в Елисейском дворце отметили, что «в поддержку призыва» выступили Германия, Япония, Нидерланды, Испания, Швеция, Индия и Австралия.