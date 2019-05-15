Суд в Казани отправил под домашний арест школьника, пришедшего в класс с ножом и пневматическим пистолетом

Ново-Савиновский районный суд Казани отправил под домашний арест до 13 июля школьника, который пришел в гимназию с пневматическим пистолетом и ножом, сообщает Интерфакс.

Следствие настаивало на избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Суд отклонил это ходатайство, мотивируя свое решение тем, что школьник несовершеннолетний и не состоит на учете у психиатра и нарколога.

Адвокат намерен обжаловать решение суда.

13 мая 17-летний подросток пришел в казанскую гимназию № 7 в кабинет русского языка с кухонным ножом и пневматическим оружием. Он сел за учительский стол и некоторое время запрещал одноклассникам покинуть помещение.

Сообщается, что школьник не выдвигал никаких требований. В результате инцидента никто не пострадал. Следователи возбудили уголовное дело о незаконном лишении свободы (ст. 127 УК).