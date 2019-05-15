«С каждым днем нас больше»: в третьем дне протестов в Екатеринбурге приняло участие около 5 тысяч человек

есть продолжение В Екатеринбурге во время протестов задержали более 40 человек

В Екатеринбурге в акциях протеста против строительства храма на месте сквера у Театра Драмы приняли участие около 5 тысяч человек, оценил корреспондент «Новой газеты», который находится на месте события.

Люди скандируют «С каждым днем нас больше», и это действительно так: если в первый день в протестной акции, 13 мая, участвовало порядка 2 тысяч человек, вчера — около 3 тысяч, на следующий день их число возросло еще больше.

Источник в полиции сообщил Znak.com, что в сквере вечером 15 мая находилось около 2 тысяч человек, по подсчетам правоохранительных органов.

Фото: Иван Жилин / «Новая газета»

На третий день протестов в толпе произошла потасовка, организованная провокатором, который накануне ходил по скверу и оскорблял людей. В этот раз он крикнул: «Слава Украине», и, получив внезапно ответ «Героям слава», бросился в драку. Ее быстро разняли.

Фото: Иван Жилин / «Новая газета»

Незадолго до этого протестующие устроили флешмоб с фонариками. Они скандировали: «Мы за сквер», «Куйвашев — в отставку» и «Мы не бесы» (в качестве ответной реакции на слова телеведущего Владимира Соловьева, который назвал жителей Екатеринбурга «наследниками бесов» в эфире радиостанции).

Около 23:00 по местному времени ОМОН начал вытеснять людей из сквера. По данным «Новой», задержали не менее двух человек.

Протесты из-за строительства храма Святой Екатерины на месте городского сквера начались 13 мая. Следующие два дня силовики проводили задержания, семь участников акции арестовали. Охрана установила на месте стройки новый забор на месте временного, который накануне протестующие сломали и выбросили в реку.

На платформе Change.org появилась петиция в защиту сквера, которую подписали более 52 тысяч человек.