За день в Екатеринбурге арестовали 16 участников протеста в защиту сквера у Театра драмы

обновление 22:33 Силовики задержали еще одного человека. По словам очевидцев, бойцы Росгвардии начали бить людей дубинками, но быстро прекратили. Задержанию предшествовал бросок петарды в сторону полиции. Петарда попала в забор. Очевидцы утверждают, что задержали не того, кто кинул петарду. 22:44 Еще один бросок петарды. ОМОН снова бросается задерживать людей. Несколько человек избили дубинкамм. Минимум трое задержаны.

За день в Екатеринбурге арестовали 16 человек за мелкое хулиганство (ч. 2 ст. 20.1 КоАП) после акций протеста против строительства храма на месте городского сквера, сообщает Znak.com.

Их отправили под стражу на срок от 3 до 10 суток. Всего 14 мая составили 29 протоколов об административных правонарушениях, 26 участников акции были задержаны.

15 мая задержания во время протестной акции продолжились. В данный момент сотрудники ОМОНа вытесняют протестующих из сквера.

Один из местных жителей кинул в полицию петарду. Она попала в сотрудника, после чего участники протеста начали скандировать: «Без провокаций!», и потребовали вывести провокатора к сотрудникам правоохранительных органов.

По оценкам «Новой», в третий день акции приняло участие около 5 тысяч человек (по данным источника в полиции, около 2 тысяч).

Фото: Иван Жилин / «Новая газета»

Протесты из-за строительства храма Святой Екатерины на месте городского сквера начались 13 мая и продолжаются до сих пор. На платформе Change.org появилась петиция в защиту сквера, которую подписали более 53 тысяч человек.