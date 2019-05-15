Минфин решил выделить 2,5 миллиарда рублей на работу «Первого канала»

Министерство финансов России выделит 2,5 млрд рублей на работу «Первого канала», следует из поправок в закон «О федеральном бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», на которые обратил внимание РБК.

Средства пойдут на компенсацию затрат, связанных с «производством и приобретением программного продукта, наполнением им телеэфира и с обеспечением мероприятий по доведению его до телезрителей».

В текущей редакции бюджета на 2019 год «Первому каналу» предусмотрены субсидии на распространение сигнала в городах с населением меньше 100 тысяч человек. Телеканал получил в этом году из федерального бюджета на эти услуги 1,3 млрд рублей.

Осенью прошлого года СМИ сообщали, что генеральный директор «Первого канала» Константин Эрнст может попросить у правительства субсидии для стабилизации финансового положения в размере 6,5 млрд рублей в 2018-2021 годах и 5 млрд рублей — в 2022-2025 годах.

«Первый канал» на 51% принадлежит государству, 29% телеканала владеют структуры «Национальной медиагруппы», остальные 20%, ранее принадлежавшие компании бизнесмена Романа Абрамовича, купил банк ВТБ в марте этого года.