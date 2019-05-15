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США приостановили авиасообщение с Венесуэлой из-за беспорядков

Политика

 

Министерство транспорта распорядилось приостановить коммерческие пассажирские и грузовые рейсы между США и Венесуэлой, ссылаясь на сообщения о беспорядках и насилии в аэропортах, сообщает Reuters.

«Условия в Венесуэле угрожают безопасности пассажиров, самолетов и членов экипажа, направляющихся в эту страну или из нее», — говорится в письме американских властей.

Ранее в марте полеты в Венесуэлу на неопределнный срок приостановила крупная авиакомпания American Airlines, которая осуществляла сообщение между двумя странами.

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Теги:
самолеты, санкции, венесуэла, сша, ek
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