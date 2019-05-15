В Екатеринбурге во время протестов задержали более 40 человек

обновление 00:34 Znak.com сообщает о 47 задержанных во время акции, «ОВД-Инфо» — о 44. Znak.com отмечает, что 7 молодых людей, в том числе несовершеннолетних, доставили в отделения полиции до ее начала. Среди задержанных — ведущий стрима в крупнейшем городском паблике «Типичный Екатеринбург» Владислав Постников, передает корреспондент «Новой газеты». Защитники сквера обещают прийти 16 мая, а екатеринбургская епархия планирует провести молебен за строительство храма. 00:46 66.ru сообщает, что после снятия оцепления задержали еще 14 человек.

В Екатеринбурге задержали участников акции против строительства храма Святой Екатерины.

Фото: Иван Жилин / «Новая газета»

Корреспондент «Новой газеты» передает, что сотрудники ОМОНа теснят людей из сквера, протестующие наваливаются на силовиков ответной стенкой. Людей из сквера в настоящее время уже почти вытеснили, их прижимают к Театру Драмы.

Росгвардия в громкоговоритель требует от людей разойтись: «Вы нарушаете закон», — говорит представитель ведомства. «Вы нарушаете Конституцию», — скандирует в ответ толпа.

Полиция начинает задерживать людей за сквером, на Октябрьской площади, передает корреспондент «Новой». Четверо сотрудников выбросились из оцепления, схватили ходившего по площади мужчину, и утащили его. Еще одного человека увели таким же образом.

Ранее сообщалось, что в акции протеста приняли участие около пяти тысяч человек. Также протестующие устроили флешмоб с фонариками. Они скандировали: «Мы за сквер», «Куйвашев — в отставку» и «Мы не бесы» (в качестве ответной реакции на слова телеведущего Владимира Соловьева, который назвал жителей Екатеринбурга «наследниками бесов» в эфире радиостанции).

Протесты из-за строительства храма Святой Екатерины на месте городского сквера начались 13 мая. Следующие два дня силовики проводили задержания, 16 участников акции арестовали.