Сборная России по хоккею разгромила Италию в матче ЧМ

Сборная России по хоккею обыграла Италию со счетом 10:0 в матче группового этапа на чемпионате мира, который проходит в Словакии.

В российской команде голы забили Никита Зайцев, Динар Хафизуллин, Евгений Кузнецов (дважды), Александр Овечкин, Илья Ковальчук, Евгений Дадонов (дважды), Михаил Григоренко и Никита Кучеров.

Это четвертая победа для российской сборной на чемпионате. Ранее россияне одержали победу над командой Норвегии (5:2), Австрией (5:0) и Чехией (3:0). В четырех матчах России набрала 12 очков и занимает в группе В первое место. Следующая игра пройдет 18 мая против Латвии.

Чемпионат мира по хоккею проходит в Словакии с 10 по 26 мая. В 2018 году турнир прошел в Дании. Победу на нем одержала сборная Швеции, которая в финале обыграла команду Швейцарии.