«Аэрофлот» не допустил производителя SSJ-100 к конкурсу по их ремонту из-за высокой цены контракта

Авиакомпания «Аэрофлот» отклонила заявки производителя самолетов АО «Гражданские самолеты Сухого» и его дочернего предприятия на ремонт и техническое обслуживание самолетов Sukhoi Superjet 100. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные системы «СПАРК».

Конкурс на предоставление услуг по ремонту 50 самолетов, который «Аэрофлот» подал в конце февраля, признан несостоявшимся.

Максимальная стоимость договора была установлена в размере 124 миллионов долларов, однако предложения АО «Гражданские самолеты Сухого» и «Рапарт Сервисез» превысили эту сумму на 77 и 17,5 млн долларов соответсвенно. Других заявок на участие в конкурсе не было.

В выполнявший рейс Москва — Мурманск SuperJet-100 авиакомпании «Аэрофлот» 5 мая попала молния. После этого самолет вернулся в аэропорт Шереметьево, совершил жесткую посадку и загорелся. В результате аварии погиб 41 человек из 78 находящихся на борту.

«Коммерсант» со ссылкой на источники писал, что в качестве основной версии случившегося рассматривают ошибку пилотов, также проверяются действия аварийных служб. Издание отмечало, что пилоты перед приземлением резко увеличили режим работы двигателей и одновременно опустили нос самолета. Специалисты считают, что именно это привело к катастрофе.