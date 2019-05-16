В Екатеринбурге арестовали более 20 участников акций протеста

В Екатеринбурге арестовали 21 участника участников акции против строительства храма Святой Екатерины на месте сквера в центре города. Об этом сообщает Интерфакс.

По данным агенства, задержанным вменялось мелкое хулиганство, они получили от 2 до 10 суток административного ареста.

Ранее арестовали 16 участников акции за мелкое хулиганство (ч. 2 ст. 20.1 КоАП). Их отправили под стражу на срок от 3 до 10 суток.

Протесты из-за строительства храма Святой Екатерины на месте городского сквера начались 13 мая. Участники выступают против вырубки сквера на месте работ.

15 мая в акции протеста приняли участие около пяти тысяч человек. По данным Znak.com, задержали 61 человека. «ОВД-Инфо» сообщает о задержании около 70 протестующих.

Министерство общественной безопасности Свердловской области сообщило, что в третий день протестов было задержано 33 человека.