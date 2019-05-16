В Кемерове начались судебные заседания по делу о пожаре в «Зимней вишне»

Заводской районный суд Кемерово приступил к рассмотрению по существу дела о пожаре в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня», сообщает Следственный комитет.

Из-за большого числа посетителей — более 80 — заседание перенесли в помещений соседнего Ленинского райсуда. Всего по делу были признаны потерпевшими и допрошены более 450 человек, из которых 83 — родственники погибших.

В суде планируют допросить около 600 человек. Поскольку в заключении не было заявлено их полного перечня, защита требовала вернуть его обратно в прокуратуру, однако суд отклонил это ходатайство.

На скамье подсудимых находятся семь обвиняемых — в том числе гендиректор «Зимней вишни» Надежда Судденок и гендиректор владевшего зданием ТРЦ кондитерского комбината Юлия Богданова. Они обвиняются в нарушении правил безопасности, повлекшем смерть двух и более человек (ч. 3 ст. 238 УК).

По делу также проходят охранник ТЦ Сергей Антюшин, начальник караула пожарной части Сергей Генин, а также руководитель компании-разработчика системы противопожарной безопасности Игорь Полозиненко. Экс-владельца кондитерского комбината Вячеслава Вишневского, которого обвиняют в даче взятки, в марте задержали в Польше, решается вопрос о его выдаче.

Пожар в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта 2018 года. В результате катастрофы погибли 60 человек, в том числе 37 детей. Пожар возник в результате замыкания электропроводки на четвертом этаже, где располагались кинозал и детские аттракционы. Из-за нарушений требований пожарной безопасности, возгорание невозможно было оперативно потушить.