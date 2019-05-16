Суд арестовал имущество экс-главы Клинского района Подмосковья на 4 млрд рублей

Суд арестовал имущество бывшего главы Клинского района Подмосковья Александра Постриганя на общую сумму почти в 4 млрд рублей. Об этом сообщает Интерфакс.

Экс-чиновник обвиняется в превышении должностных полномочий и получении взятки.

Накануне Генеральная прокуратура России направила в Клинский городской суд иск об изъятии имущества, незаконно приобретенного Постриганем и его близкими, в пользу государства

«Установлено, что Постригань использовал свое служебное положение для личного обогащения, в том числе за счет имущества, которое ранее находилось в муниципальной собственности», — рассказали в ведомстве.

Так, у экс-главы Клинского района обнаружили 407 объектов незаконно присвоенной недвижимости (квартиры, земельные участки, база отдыха и др.) кадастровой стоимостью 935,7 млн рублей и четыре автомобиля — Toyota Land Cruiser, Mercedes S350, Audio А8 и Q5 (общая стоимость 9,4 млн рублей).

Александр Постригань был задержан по подозрению в превышении должностных полномочий при сдаче жилого дома в конце июня 2018 года. Он руководил Клинским районом Подмосковья с 1996 по 2014 год.