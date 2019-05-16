Олигарх Игорь Коломойский вернулся на Украину

Украинский олигарх Игорь Коломойский вернулся в страну, спустя около двух лет жизни за границей. Об этом сообщил журналист передачи «Схемы» Михаил Ткач, позднее бизнесмен подтвердил информацию «theБабель».

Коломойский прибыл в аэропорт Днепропетровска из Тель-Авива на самолете группы «Приват» с номером UR-PRT в 02:30. Он рассказал журналистам, что пока не знает, чем займется по прибытии прежде всего.

Олигарх не приезжал в страну с июня 2017 года, жил в Женеве, а также в израильском городе Герцлия. Коломойский говорил, что не боится вернуться на Украину после инаугурации Владимира Зеленского, а при президентстве Петра Порошенко «можно приехать, а потом не выехать». Ранее в страну также вернулся его партнер Геннадий Боголюбов.

Бизнесмену Игорю Коломойскому принадлежит промышленно-финансовая группа «Приват», куда входят нефтегазовая компания «Укрнафта», ферросплавные заводы, горнообогатительные комбинаты и сеть НПЗ. Он также контролирует крупнейшую в стране медиагруппу «1+1 медиа».

В апреле суд в Киеве признал незаконным решение о национализации его «ПриватБанка» в 2016 году, а также отменил решение Нацбанка по определению перечня связанных с банком лиц. Другой киевский суд позднее отменил имущественное поручительство Коломойского по кредитам от Нацбанка в 2013 году на почти 350 млн долларов.