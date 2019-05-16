Инаугурацию Зеленского назначили на 20 мая

Верховная Рада назначила инаугурацию новоизбранного президента Владимира Зеленского на 10:00 20 мая, сообщает «Громадское». За проголосовали 315 депутатов, двое были против.

На заседании Рада рассматривала еще ряд проектов постановлений с разными датами — также на 17, 19, 26 и 28 мая. Сам Зеленский ранее настаивал на 19 мая, однако депутаты выступали против этого, поскольку в эту дату пройдет День памяти жертв политических репрессий.

Шоумен Владимир Зеленский одержал победу в обоих турах президентских выборов, обойдя действующего президента Петра Порошенко. На первом этапе он набрал 30,24% голосов, а на втором —73,22% (против 24,45% у Порошенко).