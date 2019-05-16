«Левада-центр»: большинство семей в России оказались без сбережений

Две трети (65%) российских семей не имеют никаких сбережений. Об этом говорят данные результатов апрельского опроса «Левада-центра».

Делать накопления могут позволить себе в основном люди с высокими доходами (53%) из крупных городов России. В сельской местности только 29% респондентов откладывают средства, когда в Москве это может делать половина респондентов (54%).

По данным опроса, средний размер сбережений варьируется от 140 до 210 тысяч рублей, при этом половина семей располагает суммой менее 56 тысяч рублей. Кроме того, регулярные исследования центра зафиксировали ухудшение социального самочувствия россиян в 2018 году. Социологи связывают это с пенсионной реформой, ростом цен и усилением налоговой нагрузки.

Опрошенные РБК эксперты сообщили, что доля не имеющих возможности сберегать деньги семей остается почти на том же уровне с 2012 года. По словам экономиста, главная причина отсутствия сбережений у большинства россиян заключается в низком уровне их доходов.

Согласно опубликованной Росстатом в апреле информации, реальные доходы населения снизились на 2,3% за первые три месяца этого года по сравнению с тем же периодом 2018 года. Средние доходы россиян составили порядка 30 тысяч рублей.