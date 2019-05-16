На Урале оштрафовали психиатра, которая подделала историю покончившего с собой призывника

Ашинский городской суд Челябинской области оштрафовал на 10 тыс. рублей врача-психотерапевта городской больницы №1, которая признала годным для службы в армии покончившего с собой призывника Евгения Кувайцева. Об этом сообщила областная прокуратура.

Врач, несмотря на то, что Кувайцев состоял у нее на учете, внесла заведомо ложные сведения в его личную карту и признала его ограниченно годным к службе — по мнению прокуроров, «из ложно понимаемого чувства взаимопомощи» (ч. 1 ст. 292 УК). В суде, как отмечает 74.ru, врач настаивала, что поступить так ее уговорила мать призывника — тот якобы очень хотел попасть на службу.

Кувайцева в январе прошлого года нашли с огнестрельным ранением головы на чердаке заброшенного здания на территории части № 98671 в Амурской области, он умер в больнице после почти месяца в коме. В кармане у него нашли предсмертную записку матери со словами «Я устал от этой жизни, не могу больше жить».

В начале дело возбудили по статье о доведении до самоубийства, однако после его прекратили. Сослуживца Кувайцева, который, как установил суд, регулярно избивал его, в августе оштрафовали на 30 тыс. рублей за «неуставные отношения».