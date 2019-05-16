В Москве задержали уроженца Северной Осетии, который перечислил ИГ не менее 50 миллионов рублей

Федеральная служба безопасности (ФСБ) и Следственный комитет (СК) в Москве задержали уроженца Северной Осетии Георгия Гуева, который, по версии следствия, перечислил запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» как минимум 50 млн рублей. Об этом сообщается на сайте СК.

Уголовное дело было возбуждено по ч. 1.1 ст. 205.1 УК (содействие террористической деятельности). Следствие считает, что Гуев с января 2015 года по май 2019-го собирал денежные средства и оказывал услуги «Исламскому государству», а также основателю исламского фонда «Мухаджирун» Исраилу Ахмеднабиеву, известному по позывному Абу Умар Саситлинский.

В ФСБ ТАСС уточнили, что собранные деньги обналичивались за границей и направлялись для подготовки и совершения терактов.

В рамках уголовного дела по месту жительства Гуева прошли обыски, в ходе которых обнаружили банковские карты, которые использовались для финансирования терроризма, технические средства передачи информации, запрещенная литература и другие материалы экстремистской направленности.

В конце апреля СК возбудил уголовное дело об организации и участии в террористическом сообществе (ч.1 ст.205.1 УК) против уроженки Дагестана Разият Уцумиевой. Как утверждали в ФСБ, в 2015-2016 годах она собрала более 312 тысяч рублей и перечислила их на банковские карты участников международных террористических организаций, действующих в Сирии.