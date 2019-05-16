Лидер группы «Океан Эльзы» представил свою партию и заявил о намерении идти на выборы в Раду

Лидер украинской музыкальной группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук представил свою партию «Голос» и заявил о намерении участвовать с ней в выборах в Верховную раду. Об этом сообщает украинская служба «Би-би-си».

«Верховная рада превратилась в токсичное болото, которое засасывает наше будущее. Мы должны это изменить. Что нас объединяет? Мы все устали от того, как делается политика сейчас на Украине, нам противно наблюдать как олигархи приватизировали украинский парламент и диктуют ему свои решения», — объявил Вакарчук во время выступления на площади в Киеве. По его словам, партия «Голос» идет в парламент, чтобы уничтожить старую, «разъедающую Украину изнутри» политику и творить новую.

В партию вошли пять человек, среди которых бывшая замминистра экономики Украины Юлия Клименко и экс-руководитель«Transparency International Украина» Ярослав Юрчишин. Вакарчук добавил, что партийный список продолжит формироваться во время съезда.

Выборы в Верховную раду Украины IX созыва состоятся 27 октября 2019 года.

В январе музыкант заявил, что собирается пойти в политику. Тогда в СМИ появилась информация о том, что он может возглавить партию Петра Порошенко на выборах в Раду или участвовать в президентских выборах, но позже Вакарчук это опроверг.

В 2007 году Вакарчук стал депутатом рады от блока «Наша Украина — Народная самооборона», однако через год он добровольно покинул пост.