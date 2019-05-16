В Кремле назвали оправданными задержания участников протестов в Екатеринбурге

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают оправданными задержания на несанкционированных акциях против строительства храма в Екатеринбурге, передает Интерфакс.

По его словам, подобный силовой сценарий «всегда оправдан, когда речь идет о провокациях».

«В Екатеринбурге не обошлось без тех, кто провоцирует ситуацию, различных проявлений непозволительного поведения», — заявил Песков, подчеркнув, что это и «вызвало соответствующие действия силовых ведомств».

«Насколько нам известно, там идет разъяснительная работа, продолжается диалог с теми, кто хочет этот диалог вести, — сообщил он, — Будем надеяться, что этот диалог продолжится и в результате диалога будут даны все необходимые разъяснения».

Также Песков опроверг данные о том, что на территории сквера планируется построить и другие объекты. «Я связывался с компанией планируемого застройщика. Информация о том, что храм является лишь составной частью большого плана застройки и что там предусмотрены другие здания и центры, не соответствует действительности», — заверил он, отметив, что «речь идет о работах по благоустройству этой парковой зоны». По словам Пескова, это значит, что сквер продолжит функционировать.

Протесты из-за строительства храма Святой Екатерины на месте городского сквера в Екатеринбурге начались 13 мая. Участники акций выступают против вырубки сквера на месте работ.

Накануне в протестах участвовали порядка пяти тысяч человек. По данным «ОВД-Инфо», задержали около 70 участников акции. В министерстве общественной безопасности ТАСС сообщили о задержании 33 человек. 21 участника протестов отправили под арест за мелкое хулиганство (ч. 2 ст. 20.1 КоАП).