Губернатор Хакасии выиграл суд о защите чести и достоинства у пресс-секретаря «Роснефти»

Абаканский городской суд удовлетворил иск главы Хакасии Валентина Коновалова к пресс-секретарю компании «Роснефть» Михаилу Леонтьеву, сообщила «Интерфакс-Сибирь» помощник председателя Абаканского городского суда Анжелика Гуляева.

Коновалов подавал иск о защите чести и достоинства. «Суд удовлетворил исковые требования Коновалова к Леонтьеву в полном объеме, мотивировочная часть решения будет опубликована позднее», — сказала Гуляева.

Леонтьев сказал «Говорит Москва», что будет обжаловать решение суда. «Суд очень странный. Мы будем апеллировать. Я постараюсь передать гласности, как исковое заявление, так и свой к нему комментарий, который я суду представил, [которые] свидетельствуют, что я прав. Потому что такое исковое заявление мог написать только человек, определенным образом мной охарактеризованный», — заявил он.

Пресс-секретарь «Роснефти добавил, что ему «жалко» Хакасию: «Губернатор судится за то, что его назвали дураком, при этом не может представить никаких доказательств того, что он не дурак, кроме обратных. Все должны поверить ему на слово».

Коновалов подал иск в апреле. После избрания его главой Хакасии в сентябре 2018 года Леонтьев оскорбил его в эфире радиостанции «Комсомольская правда», назвав «дебилом». Соответчиками по иску были «Агентство информационных сообщений» и рекламное агентство «Медведь» (телеканал ТВ7) из Хакасии.

В середине января Коновалов также выиграл аналогичный иск к Леонтьеву. Поводом для разбирательства стали слова пресс-секретаря «Роснефти» о финансировании избирательной кампании Коновалова. Соответчиком был региональный канал ТВ7.

Однако тогда иск удовлетворили частично. Суд признал заявление о финансировании избирательной кампании Коновалова холдингом «Рутэк» не соответствующим действительности, а вторую часть спорной фразы («Что касается коммуниста Коновалова на содержании единоросса Хора — так это вопрос революционной целесообразности») посчитал субъективным мнением автора. ТВ7 обязали опубликовать опровержение после вступления решения в силу.