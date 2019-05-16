«Гринпис» выступил против выпуска косаток в Приморье из-за угрозы их возвращения в «китовую тюрьму»

Российские активисты «Гринпис» выступили против выпуска косаток из «китовой тюрьмы» в бухту Средняя рядом с городом Находка в Приморье, поскольку это может привести к возвращению животных к вольерам. Об этом сообщается на сайте организации.

Шестеро активистов на надувных каяках в 150 метрах от вольеров, где содержатся 10 косаток и 87 белух, развернули плакаты с надписями «Свободу китам», «Освободить, а не выбросить» и «Нет китовым тюрьмам». Акция прошла в связи с недавним решением властей выпустить животных в конце мая в бухте Средняя, а не в месте их естественного обитания.

Фото: Greenpeace

Активисты настаивают, что косаток нужно выпустить у Шантарских островов Охотского моря, это может стоить около 100 млн рублей. Директор Института проблем экологии и эволюции РАН Вячеслав Рожнов сказал, что у властей нет таких денег на подобные цели.

«Мы считаем, что косаток нужно вернуть в их привычную среду, а не выбросить в ближайшем заливе. Выпуск в бухте Средняя это простое, дешевое и абсолютно неправильное решение», — сказал эксперт «Гринпис» Оганес Таргулян. По его мнению, перед выпуском на волю животных нужно сначала отучить от человека и реадаптировать, а затем отвезти в районы их предполагаемого отлова.

Таргулян уверен, что их решили выпустить в бухту Средняя, чтобы в итоге продать в китайские океанариумы, поскольку китообразные вернутся и тем самым продемонстрируют свою якобы неспособность выжить в диких условиях.

Фото: Greenpeace

Эксперт по китообразным назвал выпуск косаток в приморской бухте безответственным шагом и сказал, что это может быть опасно не только для самих животных, но и для людей.

В 2018 году в Охотском море выловили около 100 косаток и белух и поместили их в вольеры бухты Средняя, которые впоследствии стали называть «китовой тюрьмой».

Освободить китообразных призывала российская общественность и многие мировые знаменитости. Следственный комитет и генпрокуратура выяснили, что животных выловили с многочисленными нарушениями закона для продажи в китайские океанариумы. В конце февраля ФСБ завела административные дела на ряд компаний из-за плохих условий содержания косаток и белух.