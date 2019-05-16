Глава Свердловской области призвал строить парки и скверы в Екатеринбурге на фоне протестов

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на совещании поручил строить парки и скверы в Екатеринбурге, передает Интерфакс со ссылкой на департамент информационной политики главы региона.

Он сообщил о «серьезных планах по строительству парков и скверов» в городе. «Сегодня в свете происходящих событий видно, что у людей есть потребность в этом. Я имею в виду людей, которые вышли защищать озеленение города в связи со строительством собора Святой Екатерины. Я общался с ними, как вы знаете. У них есть запрос на тщательное восстановление зеленого покрытия», – сказал он.

Куйвашев отметил, что «Фонд святой Екатерины должен взять повышенные обязательства по озеленению города». Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский отметил, что местные власти уже ведут подобные работы. По его словам, в этом году планируется построить семь скверов, посадить две тысячи деревьев, газоны и цветники.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сказала, что изучит документацию о строительстве храма в Екатеринбурге. «По объяснениям, которые я получила от Татьяны Георгиевны (Мерзляковой, регионального уполномоченного по правам человека – ред.), от строителей и от Русской православной церкви, строительство собора не только не разрушит сквер, но и улучшит его качество. Чтобы в этом убедиться, я запросила строительную документацию, планировку», – сказала Москалькова РИА Новости.

Протесты из-за строительства храма Святой Екатерины на месте городского сквера в Екатеринбурге начались 13 мая. Участники акций выступают против вырубки сквера на месте работ.

Накануне в протестах участвовали порядка пяти тысяч человек. По данным «ОВД-Инфо», задержали около 70 участников акции. В полиции также сообщили о 70 задержанных, отметив, что на 98 участников протестов составили 102 административных протокола. 21 участника протестов отправили под арест за мелкое хулиганство (ч. 2 ст. 20.1 КоАП). Как сообщает Интерфакс, рабочие в настоящее время обносят место будущей стройки вторым забором.