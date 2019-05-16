Первый канал аннулировал итоги шоу «Голос. Дети» после обнаружения накрутки голосов в пользу дочери Алсу

Обновлено 14:34 Первый канал принял решение аннулировать результаты финала «Голос.Дети». Телеканал признал, что на голосование было оказано «внешнее воздействие, которое повлияло на итог шоу». Спецвыпуск с участием всех финалистов шоу состоится 24 мая.

Компания Group-IB, которую Первый канал нанял для проведения независимого исследования итогов голосования шоу «Голос. Дети», выявила массированную автоматизированную отправку СМС в пользу дочери певицы Алсу, победительницы шоу Микеллы Абрамовой.

В накрутке голосов участвовало порядка 300 телефонных номеров, с них было отправлено более 8 тысяч сообщений. Все телефонные номера принадлежали одному оператору и использовали один тарифный план.

«При этом на стороне лиц, задействованных в накрутке, возникла техническая проблема, в результате которой часть кода, написанного для автоматизации отправки сообщений, попала в текст СМС в виде "07 31: 2019-04-26 22:47:31", где 07 – порядковый номер участника (под номером 7 в голосовании значилась именно Микелла Абрамова – ред.), — заявили в компании.

Также исследование показало, что для совершения звонков были использованы боты, за одного из участников с таких подозрительных номеров поступило более 30 тысяч звонков.

Помимо этого, эксперты выявили необычно высокую активность голосования в одном из регионов страны, однако не стали его называть, добавив, что все данные будут опубликованы после завершения расследования.

Напомним, Первый канал организовал проверку результатов голосования в финале шоу «Голос.Дети» после того, как десятилетняя дочь певицы Алсу Микелла Абрамова победила в конкурсе по итогам зрительского sms-голосования. За девочку проголосовали 56,5% телезрителей.