Губернатор Алабамы подписала закон о запрете абортов вопреки решению Верховного суда

Губернатор штата Алабама Кэй Айви подписала закон о практически полном запрете абортов. Об этом она сообщила в своем твиттере.

«Многие сторонники проекта убеждены, что закон свидетельствует о вере жителей штата в то, что каждая жизнь драгоценна и является священным даром Бога», — написала глава штата.

Согласно новому закону «о защите человеческой жизни», аборт теперь разрешен только в случае серьезной угрозы здоровью матери или нерожденного ребенка. Документ запрещает прерывание беременности во всех остальных случаях, включая зачатие после изнасилования или инцеста.

Врачам за прерывание беременности грозит до 99 лет лишения свободы и 10 лет заключения при такой попытке, женщин привлекать к уголовной ответственности не будут. В тексте документа сказано, что аборты лишили жизни большее количество людей, чем сталинские ГУЛАГи.

Верхняя палата парламента приняла законопроект 14 мая, за него проголосовали 25 сенаторов и шестеро — против. Противники закона надеются, что запрет можно будет оспорить в Верховном суде, который в 1973 году узаконил аборты на всей территории США.

После вступления на должность президента Дональд Трамп подписал указ, запрещающий финансирование из госбюджета организаций, которые занимаются прерыванием беременности. Главы США несколько раз принимали и отменяли такой документ.

16 мая в Миссури Верхняя палата парламента также приняла большинством голосов законопроект о запрете абортов во всех случаях, кроме медицинских показаний. Однако губернатор Майк Парсон пока его не подписал.