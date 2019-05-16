Новосибирский депутат-единорос предложил ввести уроки духовности против «вызывающего мутации» мата

Депутат Тогучинского райсовета Новосибирской области Михаил Бордашевич предложил проводить в своем районе школьные «уроки духовности» для противостояния вреду мата, который якобы вызывает мутации. Его выступление на совещании в областном правительстве приводит «Тайга.Инфо».

«Мы бы хотели во всех учебных заведениях района не тычком, а волна за волной проводить уроки нравственности и духовности, что мы и делаем. Мы объясняем, слово страстное что означает, чтобы понимали значение слова», — заявил Бордашевич.

Он также оставил журналистам специальную брошюру для уроков духовности: в ней рассказывается о том, от мата «хромосомы меняют свою структуру» и в организме включается «отрицательная программа, направленная на самоликвидацию», а «лица женщин грубеют, принимают крысиный образ, губы искривляются, глаза и лица становятся злыми».

По словам Бордашевича, в брошюрах также приводятся результаты опытов, в том числе о влиянии мата на воду, некого «НИИ при Минздраве РФ», а также Геннадия Чеурина, статей которого «Тайга.Инфо» не нашла в рецензируемых научных изданиях. В апреле Бордашевич презентовал брошюры студентам районного техникума и аграрного лицея.

В областном министерстве образования не смогли оперативно прокомментинровать слова Бордашевича, «Новая» направила запрос в пресс-службу правительства Новосибирской области.