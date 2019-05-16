В Барнауле отказались возбуждать дело после того, как силовики по ошибке ворвались в дом к местной жительнице

Прокуратура Ленинского района Барнаула решила не возбуждать уголовное дело после того, как в августе прошлого года в дом местной жительницы Инги Волжениной по ошибке ворвались силовики. Об этом сообщает издание «Сибирь.Реалии».

Силовики ворвались в дом к женщине 10 августа прошлого года в 6 утра. По ее словам, люди в масках подняли с постели ее мать-инвалида, и напугали маленькую дочь, а самой Волжениной порезало руку стеклом. Согласно постановлению суда на обыск, в доме Волжениной был прописан один из подозреваемых по делу о краже.

В сентябре уголовное дело по факту произошедшего отказался возбуждать Следственный комитет. Результаты служебной проверки показали, что оперуполномоченный Виктор Яковлев не проверил, кто живет в доме. Следователь Гусев, согласно документам прокуратуры, без весомых причин допустил «вскрытие жилого помещения», семья была готова открыть дверь силовикам.

Однако «Сибирь.Реалии» отмечает, что полицейских привлекли только к дисциплинарной ответственности, одного из них уволили из органов. Прокуратура не нашла состава преступления в действиях оперуполномоченного группы по контролю за оборотом наркотиков Кувшинова и группы захвата «Гром», потому что они действовали по решению суда.

Волженина в разговоре с изданием сказала, что ее семью не устраивает отказ в возбуждении уголовного дела, и она намерена жаловаться в вышестоящие инстанции.