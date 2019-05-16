Партия Навального в девятый раз подала документы на регистрацию

Партия политика Алексея Навального «Россия будущего» в девятый раз направила документы на регистрацию в Министерство юстиции. Об этом в своем фейсбуке сообщил руководитель Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов.

«Нет сомнений, что мы имеем право на создание партии, а они просто панически ее боятся. Лично Путин боится и вся администрация президента. Иллюзий никаких нет, что могут отказать и в этот раз. Но рано или поздно, наша партия точно будет участвовать в выборах», — написал он в своем посте. Он добавил, что политики подали заявку на регистрацию партии в 56 региональными отделениями.

Жданов опубликовал видео, снятое у входа в Минюст. На нем видно, как сотрудник ведомства отказывается пускать в здание главу ФБК и другого представителя партии, но в итоге они все-таки проходят туда.

Во время учредительного съезда партии в 2018 году Иван Жданов вошел ее в центральный совет наряду с Николаем Ляскиным, Александром Помазуевым, Русланом Шаведдиновым и Сергеем Бойко. Председателем стал Алексей Навальный. Однако в июле Минюст отказал в учреждении «России будущего».

Навальный пытается зарегистрировать собственную партию с 2012 года, но каждый раз получает отказ ведомства. До этого она называлась «Народный альянс», а затем «Партия прогресса».