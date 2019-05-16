В Подмосковье по делу о терроризме арестовали сына ингушского депутата, критиковавшего соглашение о границах с Чечней

Дмитровский городской суд Подмосковья 30 апреля арестовал сына депутата заксобрания Ингушетии Закри Мамилова по делу о подготовке теракта (ч. 2 ст. 205 УК). Об этом депутат рассказал «Кавказ.Реалиям».

Его задержали после обысков 29 апреля в его доме в подмосковном Дмитрове. По словам депутата, его сын «давно живет в Подмосковье и работает прорабом на стройке». О сути обвинений Закри Мамилов не стал говорить, добавив, что «во время обыска ничего запрещенного у него не нашли».

Всего, по данным Мамилова, по делу задержали семерых человек, среди которых были мигранты из Средней Азии, работавших на стройке, а также его сосед-уроженец Азербайджана. Согласно сайту суда, вместе с Мамиловым по ходатайству одного и того же следователя дмитровского СК суд 30 апреля арестовал по статье о терроризме еще пятерых человек.

«Кавказ.Реалии» отмечают, что Закри Мамилов ранее говорил о фальсификации результатов голосования в парламенте Ингушетии по соглашению о чечено-ингушской границе, а также выступал в Конституционном суде во время обсуждения документа. «Мне показалось, что дело может быть заказным, хотя, конечно, напрямую связать этот арест с моей политической деятельностью я не могу, могу только предполагать», — заявил сам Мамилов.