Прокурор запросил условный срок для участника акции «Он нам не царь» по делу о выбитом зубе

Прокурор смягчил обвинение участнику майской акции «Он нам не царь» Михаилу Цакунову по делу о выбитом зубе полицейского (ст. 318 УК) и запросил для него 2,5 года условного срока. Об этом сообщает пресс-служба судов города.

Часть статьи изменили на первую после получения результатов судебной экспертизы, уточняет «Правозащита Открытки». Ранее Цакунова обвиняли в применении опасного для жизни насилия к полицейскому (ч. 2 ст. 318 УК). Сторона защиты при этом в ходе прений просила оправдать Цакунова. Приговор вынесут 20 мая.

Цакунов находился под стражей около года (его арестовали 7 мая 2018 года), однако 26 апреля его отпустили под подписку о невыезде.

По версии следствия, во время протестной акции протеста Цакунов отказался выполнять требования силовиков и выбил одному из них зуб. В правозащитном центре «Мемориал», который признал его политзаключенным, при этом отмечали, что полицейские повалили Цакунова на землю, хотя он не выкрикивал лозунгов и не нарушал порядка.

Акция «Он нам не царь» политика Алексея Навального прошла во многих городах России 5 мая прошлого года. Митинги были приурочены к инаугурации президента России Владимира Путина. В ходе них по всей стране, по данным проекта «ОВД-Инфо», задержали около 1600 человек.