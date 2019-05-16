Путин предложил провести опрос жителей по поводу строительства храма в Екатеринбурге. Видео

обновление Мэрия Екатеринбурга согласилась провести опрос жителей жителей Ленинского района города по поводу строительства храма, сообщает Znak.com.

Президент России Владимир Путин предложил провести опрос среди жителей Екатеринбурга по поводу строительства храма Святой Екатерины.

Журналист рассказал президенту о том, что жители Екатеринбурга выступают против строительства храма, Путин спросил его «Они безбожники?». После этого президент сказал, что услышал о ситуации «и то мельком только вчера, немного даже удивился, не понял, что там происходит». По словам Путина, эта история «чисто региональная».

«Все имеют право на собственное мнение, и если речь идет о жителях этого микрорайона [где находится сквер], то, безусловно, нужно это мнение учесть», — подчеркнул он (цитата по ТАСС). Путин добавил, что если среди местных жителей пройдет опрос, то меньшинство должно будет подчиниться большинству. При этом он отметил, что «нужно учесть и мнение, и интересы этого меньшинства».

«С обеих сторон должны быть какие-то шаги, чтобы решить этот вопрос в интересах всех людей, которые там реально проживают», — считает Путин.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что «в Екатеринбурге не обошлось без тех, кто провоцирует ситуацию, различных проявлений непозволительного поведения» и назвал оправданными действия силовых ведомств во время акций.

Протесты из-за строительства храма Святой Екатерины на месте городского сквера в Екатеринбурге начались 13 мая. Участники акций выступают против вырубки сквера на месте работ.

Накануне в протестах участвовали порядка пяти тысяч человек. Полиция задержала 70 человек, отмечалось, что на 98 участников протестов составили 102 административных протокола. 21 участника протестов отправили под арест за мелкое хулиганство (ч. 2 ст. 20.1 КоАП).

Cогласно данным фонда «Социум», больше половины жителей Екатеринбурга (52%) выступают против строительства храма, поддерживают его — 28%.