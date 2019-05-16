В интернет попали секретные данные о российских спутниках

обновление 18:42 Конструктор «Сатурна» Лихоносов сообщил ТАСС, что «немного оговорился»: опубликованная информация не была секретной, поскольку предварительно прошла проверку и могла быть опубликована.

В интернете в открытом доступе оказались сведения о российских космических аппаратах, о создании и запуске которых ранее не было известно. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на организацию-разработчика спутниковых батарей «Сатурн».

«Это было определенное сообщение на конференции, которое не должно было выйти [в публичное пространство]», — сказал агентству сотрудник «Сатурна» Сергей Лихоносов. Он также назвал публикацию сведений незаконной.

В интернете оказались сведения о количестве спутников, названия обслуживающих их предприятий и сроки запусков. Размещенная информация была взята из презентации «Сатурна», которую сотрудники предприятия представили в феврале в Краснодаре. Лихоносов пообещал, что в организации будут «предпринимать соответствующие действия [к тому], кто это выложил».

«Сатурн» — стратегическое предприятие, входит в госкорпорацию «Роскосмос». Предприятие разрабатывает солнечные и аккумуляторные батареи для российских космических аппаратов.