Суд отказался вернуть Мите Алешковскому платиновый статус и бонусные мили «Аэрофлота»

Пресненский райсуд Москвы отклонил иск основателя фонда «Нужна помощь» Мити Алешковского к компании «Аэрофлот», которая лишила его привилегий в бонусной программе за оскорбления ее главы в соцсетях. Об этом сообщил Интерфакс.

С золотого до обычного статуса Алешковского и его жену Анну Дежурко понизили в ноябре. Алешковский связывал это со своим постом в твиттере, когда он опубликовал фотографию приказа о запрете сотрудникам авиакомпании пользоваться смартфонами на рабочем месте, сопроводив ее комментарием: «Савельев (Виталий, гендиректор компании — ред.) окончательно головой поехал».

В пресс-службе компании решение объясняли правилами бонусной программы, которая предполагает подобные ограничения в ответ на публикации в СМИ и интернете, «направленные на унижение чести и достоинства» сотрудников «Аэрофлота». Сам Савельев говорил, что Алешковского лишили бонусов заслуженно: «Люди, которые хамят в соцсетях, должны понимать, что за это придется отвечать».