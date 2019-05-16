В Совфеде предложили ввести обязательную возрастную маркировку компьютерных игр

Группа сенаторов внесла в Госдуму законопроект, предусматривающий обязательную возрастную маркировку компьютерных игр. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу верхней палаты парламента.

Парламентарии предложили ввести поправки к закону о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию. Авторами документа стали сенаторы Людмила Бокова, Елена Мизулина и Александр Башкин.

По словам Боковой, законопроект разработали из-за участившихся «совершенных несовершеннолетними публичных акций расстрелов, поджогов, взрывов в образовательных учреждениях, в ходе которых погибли дети и взрослые». Она утверждает, что принятие документа позволит увеличить уровень информационной безопасности детей, поскольку сейчас «оборот видео- и компьютерных игр должным образом не регулируется».

Российские депутаты не раз высказывались о необходимости ограничения индустрии видеоигр. Так, депутат «Единой России» Евгений Марченко на фоне трагедии в Керчи предложил закрыть в России все сайты, связанные с видеоиграми и отслеживать самих игроков, чтобы не провоцировать подростков на насилие. Депутаты Сергей Железняк и Франц Клинцевич советовали ограничить продажу компьютерных игр и ужесточить рейтинговую политику.

Первый заместитель комитета Госдумы по образованию Владимир Бурматов рекомендовал создать специальную комиссию для контроля реализации видеоигр. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утверждал, что борьба с видеоиграми — это задача для государства, потому что игры противоречат «идее подвига».