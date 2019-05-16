«Они не могут решать это келейно»: Путин пообещал обсудить с Собяниным и Орловым ситуацию с вывозом московского мусора под Архангельск

Президент России Владимир Путин на заседании медиафорума Общероссийского народного фронта заявил, что поговорит с мэром Москвы Сергеем Собяниным и губернатором Архангельской области Игорем Орловым по поводу строительства мусорного полигона Шиес, куда планируют вывозить мусор из Москвы.

Путин о вывозе московского мусора под Архангельск: Этот вопрос нужно решать таким образом, чтобы не создавать новых проблем. Москва не может мусором зарастать, но и в других регионах не надо создавать проблем. В любом случае, это должно быть в диалоге с людьми, которые там живут pic.twitter.com/I0td8Aw6A4 — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) May 16, 2019

«Я обязательно поговорю и с руководителем области, и с Сергеем Семеновичем Собяниным. Они не могут решать это келейно, не спрашивая мнения людей, которые проживают в непосредственной близости от этих полигонов. Вообще я не очень понимаю, зачем создавать опять полигон, если о нем идет речь, в непосредственной близости от населенных пунктов», — сказал президент.

«В любом случае, это должно быть в диалоге с людьми, которые там живут», — заявил Путин.

Выступления местных жителей против строительства мусорного полигона в районе станции Шиес начались летом прошлого года. Планируется, что ежедневно он будет принимать от 55 до 90 вагонов с отходами из Москвы, то есть, более 2 млн тонн мусора в год. Стоимость проекта составит предположительно почти 10,5 млрд рублей. СМИ сообщали, что власти решили приостановить строительство полигона и провести все необходимые мероприятия, а также проверить документацию.