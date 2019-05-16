Мужчину, обвиняемого в попытке угона самолета, направили в психбольницу

Жителя Ханты-Мансийского автономного округа Павла Шаповалова, обвиняемого в попытке угнать пассажирский самолет 22 января, перевели в психиатрическую больницу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Уральское следственное управление на транспорте СК.

«Срок содержания под стражей продлен с переводом в психиатрическую больницу до 21 июля», — сообщили агентству.

Напомним, что Павла Шаповалова обвинют в угоне самолета, следовавшего по рейсу «Сургут-Москва» (п. «в» ч.2 ст. 211 УК). Во время допроса он не смог объяснить, зачем требовал направить борт в Афганистан.

22 января пассажир рейса «Сургут-Москва» Шаповалов, угрожая якобы имевшимся у него оружием, потребовал у пилотов направить лайнер в Афганистан. Экипажу, по данным СМИ, удалось убедить мужчину в том, что воздушное судно необходимо отправить в Ханты-Мансийск на дозаправку. Территория вокруг аэропорта была оцеплена, из здания аэровокзала вывели персонал и мужчину задержали, а у него дома прошли обыски.