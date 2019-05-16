В Москве на здании управления патриархии повесили плакат «Извинись за Екб»

В Москве на заборе здания управления патриархии повесили плакат «Извинись за Екб» и зажгли дымовые шашки в поддержку протестующих против строительства храма в центре Екатеринбурга. Об этом сообщает «Ассоциацией народного сопротивления».

«Мы считаем, что патриарх Кирилл должен извиниться и покаяться за провокацию, устроенную подведомственной ему структурой. Екатеринбург, Москва с вами!», — говорится в сообщении сообщества.

Напомним, что протесты из-за строительства храма Святой Екатерины на месте городского сквера в Екатеринбурге начались 13 мая. Участники акций выступают против вырубки сквера на месте работ.

Накануне в протестах участвовали порядка пяти тысяч человек. Полиция задержала 70 человек, отмечалось, что на 98 участников протестов составили 102 административных протокола. 21 участника протестов отправили под арест за мелкое хулиганство (ч. 2 ст. 20.1 КоАП).

Президент России Владимир Путин предложил провести опрос среди жителей Екатеринбурга по поводу строительства храма Святой Екатерины.