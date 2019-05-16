Строительство храма святой Екатерины приостановили. К защитникам сквера пришли Ройзман и действующий мэр Екатеринбурга
«Новая газета»редакция
Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский заявил, что строительство храма святой Екатерины приостановлено. Его не возобновят до конца проведения опроса жителей. Об этом сообщает Znak.com.
Ранее на акцию против в строительства храма на месте сквера в центре города пришли глава города и экс-мэр Евгений Ройзман.
Люди вокруг Высокинского скандируют: «Ройзман — мэр», а также требуют от Высокинского освободить задержанных защитников сквера. Высокинский уходит из сквера под крики «позор» и «в отставку».
«Напомню, что этот сквер — подарок городу к 275-летию. И вот к 300-летию его собираются забрать. При этом сегодня президент взял на себя функции губернатора, который должен был урегулировать этот конфликт. Но губернатор рассчитался сквером за какие-то услуги, которые оказали ему лично. То, что храм будет построен — даже не сомневайтесь. Но, может быть, в другом месте», — сказал Ройзман.
Ранее президент России Владимир Путин предложил провести опрос среди жителей Екатеринбурга по поводу строительства храма Святой Екатерины.
Напомним, что протесты из-за строительства храма Святой Екатерины на месте городского сквера в Екатеринбурге начались 13 мая. Участники акций выступают против вырубки сквера на месте работ.
Накануне в протестах участвовали порядка пяти тысяч человек. Полиция задержала 70 человек, отмечалось, что на 98 участников протестов составили 102 административных протокола. 21 участника протестов отправили под арест за мелкое хулиганство (ч. 2 ст. 20.1 КоАП).
Добавьте новости «Новой» в избранное и Яндекс будет показывать их выше остальных