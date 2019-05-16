Строительство храма святой Екатерины приостановили. К защитникам сквера пришли Ройзман и действующий мэр Екатеринбурга

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский заявил, что строительство храма святой Екатерины приостановлено. Его не возобновят до конца проведения опроса жителей. Об этом сообщает Znak.com.

Ранее на акцию против в строительства храма на месте сквера в центре города пришли глава города и экс-мэр Евгений Ройзман.

Люди вокруг Высокинского скандируют: «Ройзман — мэр», а также требуют от Высокинского освободить задержанных защитников сквера. Высокинский уходит из сквера под крики «позор» и «в отставку».

Евгений Ройзман. Фото: Иван Жилин / «Новая газета»

«Напомню, что этот сквер — подарок городу к 275-летию. И вот к 300-летию его собираются забрать. При этом сегодня президент взял на себя функции губернатора, который должен был урегулировать этот конфликт. Но губернатор рассчитался сквером за какие-то услуги, которые оказали ему лично. То, что храм будет построен — даже не сомневайтесь. Но, может быть, в другом месте», — сказал Ройзман.

Ранее президент России Владимир Путин предложил провести опрос среди жителей Екатеринбурга по поводу строительства храма Святой Екатерины.

Напомним, что протесты из-за строительства храма Святой Екатерины на месте городского сквера в Екатеринбурге начались 13 мая. Участники акций выступают против вырубки сквера на месте работ.

Накануне в протестах участвовали порядка пяти тысяч человек. Полиция задержала 70 человек, отмечалось, что на 98 участников протестов составили 102 административных протокола. 21 участника протестов отправили под арест за мелкое хулиганство (ч. 2 ст. 20.1 КоАП).