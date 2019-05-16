В «Аэрофлоте» рассказали о подготовке пилотов сгоревшего SSJ-100

Подготовка пилотов «Аэрофлота» Дениса Евдокимова и Максима Кузнецова, которые управляли загоревшимся при посадке в Шереметьево самолетом Sukhoi Superjet 100, включала «регулярную отработку полетов в ручном режиме». Об этом РБК сообщили в авиакомпании.

«Более того, программа переподготовки на воздушном судне SSJ-100 построена таким образом, что прежде всего отрабатываются навыки по управлению воздушным судном в режиме Direct Mode (ручной режим — прим.)», — отметили в авиакомпании.

По словам представителя «Аэрофлота», с 2011 года до середины 2018 года все посадки таких самолетов выполнялись «только в ручном режиме», так как допуск к выполнению автоматических посадок на Superjet был получен в прошлом году.

Напомним, что в выполнявший рейс Москва — Мурманск SuperJet-100 авиакомпании «Аэрофлот» 5 мая попала молния. После этого самолет вернулся в аэропорт Шереметьево, совершил жесткую посадку и загорелся. В результате аварии погиб 41 человек из 78 находящихся на борту.

«Коммерсант» со ссылкой на источники писал, что в качестве основной версии случившегося рассматривают ошибку пилотов, также проверяются действия аварийных служб. Издание отмечало, что пилоты перед приземлением резко увеличили режим работы двигателей и одновременно опустили нос самолета. Специалисты считают, что именно это привело к катастрофе.

Как рассказали собеседники издания после того, как в нос самолета ударила молния, грозовая защита перевела электроснабжение на аккумуляторные батареи (режим Emergency Electrical Configuration, EEC). Специалисты объяснили «Коммерсанту», что после этого включился режим прямого управления полетом (Direct Mode), из-за чего на борту возникла нештатная ситуация.