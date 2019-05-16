В Ингушетии задержали еще одного человека по делу о столкновении с силовиками

В Ингушетии задержали жителя Сунжи Аслана Аушева по делу о столкновении с силовиками во время митинга против изменения границы между Чечней и Ингушетией. Об этом сообщает «Кавказ.Реалии» со ссылкой на главу ингушского отделения партии «Яблоко» Руслан Муцольгов.

Ему предъявляют обвинения по ч.2 ст.318 УК (применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти).

«Кавказ.Реалии» пишет, что Аушев стал 26 человеком, задержанным по делу о столкновении с силовиками 26 марта.

Наомним, что 26 марта в Магасе прошел митинг против возможных поправок в закон о референдумах, которые бы убрали вопросы об изменениях границ Ингушетии из тем для всеобщего голосования. На следующий день между участниками и полицейскими произошли столкновения. В Ингушетии начались задержания по обвинению в применении насилия к полицейским (ч. 2 ст. 318 УК) и призывах к массовым беспорядкам (часть 3 статьи 212 УК).

3 апреля за организацию несогласованной акции (ч.2 ст. 20.2 КоАП) Магасский районный суд арестовал на 10 суток члена Совета тейпов Ингушетии Ахмеда Барахоева, лидера движения «Опора Ингушетии» Бараха Чемурзиева и его заместителя Мусу Мальсагова.