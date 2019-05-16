США ввели санкции против экс-замкомандира батальона «Север» Руслана Геремеева

Минфин США ввел санкции против бывшего заместителя командира батальона «Север» Руслана Геремеева и чеченского спецотряда Росгвардии «Терек». Об этом сообщается на сайте министерства.

В санкционный список в рамках «закона Магнитского» также вошли Геннадий Карлов, Сергей Коссиев, Елена Трикуля и командующий «Тереком» Абузайд Висмурадов.

Замкомандира батальона «Север» Руслан Геремеев проходил по делу об убийстве российского оппозиционера Бориса Немцова в качестве подозреваемого, однако ни разу допрошен не был, а затем по неизвестным причинам был переведен в статус свидетеля.

Бориса Немцова убили выстрелом в спину 27 февраля 2015 года в центре Москвы. В июле 2017 года суд признал виновными в убийстве пятерых человек — Заура Дадаева, Анзора и Шадида Губашевых, Тамерлана Эскерханова и Хамзата Бахаева. Они получили от 19 до 11 лет колонии строгого режима.

Напомним, что изначально «акт Магнитского» был принят властями США в декабре 2012 года. Закон вводил персональные санкции (в частности, запрет на въезд в страну и блокировку финансовых активов в американских банках) в отношении лиц, причастных, по мнению американских властей, к смерти юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского.