В Екатеринбурге арестовали еще восьмерых противников строительства храма на месте сквера

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга арестовал восьмерых участников акции против строительства храма на месте сквера в центре города. Об этом сообщает Znak.com.

Артем Ишменев получил 5 суток ареста по статье 20.21 КоАП (появление в общественных местах в состоянии опьянения), Дмитрий Сушков и Тимофей Филатов — 15 суток ареста по ст. 20.2 КоАП (повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования).

Ивана Морозова, Дмитрия Казанцева и Романа Житника арестовали на пять, десять и девять суток соответственно за мелкое хулиганство по ст. 20.1, а Алексей Патрушев и Дмитрий Бучнев получили пять и семь суток ареста соответственно за неповиновение полиции (ч.1 ст. 19.3 КоАП).

Накануне во время акции против троительства храма задержали 70 человек, отмечалось, что на 98 участников протестов составили 102 административных протокола. 21 участника протестов отправили под арест за мелкое хулиганство (ч. 2 ст. 20.1 КоАП).

Напомним, что протесты из-за строительства храма Святой Екатерины на месте городского сквера в Екатеринбурге начались 13 мая. Участники акций выступают против вырубки сквера на месте работ.

Президент России Владимир Путин предложил провести опрос среди жителей Екатеринбурга по поводу строительства храма Святой Екатерины.