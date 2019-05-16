Роспотребнадзор отозвал иск к связанному с Пригожиным поставщику питания

Арбитражный суд Москвы прекратил производство по протоколам об административных правонарушениях связанной с бизнесменом Евгением Пригожиным компании «Московский школьник». Об этом сообщает Интерфакс.

Компания занимается организацией питания в учебных заведениях в Северо-Восточном административном округе столицы. Иски были поданы по статьям о нарушении требований технических регламентов (ч. 2 ст. 14.43 КоАП) и о невыполнении в установленный срок законного решения, предписания федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление государственного контроля (ч. 15 ст. 19.5 КоАП).

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Напомним, что в декабре прошлого года родители школьников и детсадовцев рассказали в соцсетях о заражении детей кишечной инфекцией. Роспотребнадзор признал отравление 127 человек. Поставкой питания в детсады занимались компании ООО «Вито-1» и «Конкорд», связанные с Евгением Пригожиным.

По версии ведомства, причиной заражения стал творог с предприятия в Липецкой области. «Конкорд» после произошедшего решил прекратить сотрудничество с липецким предприятием и потребовать от него полного возмещения убытков.

Против «Конкорда» возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности, совершенные в отношении товаров, работ или услуг, предназначенных для детей до шести лет).